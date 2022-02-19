В Кремле рассказали, что овальный стол Путина изготовлен в Италии более 25 лет назад

Москва, 19 февраля. Переговорный овальный стол в Кремле привлек особое внимание общественности и СМИ во время встреч президента России Владимира Путина с иностранными политиками.

Если в доковидное время за таким могли разместиться до 20 человек, то сейчас его используют в качестве инструмента социальной дистанции. Дело в том, что пятиметровая длина стола позволяет расположить политиков на безопасном расстоянии друг от друга.

«Овальный стол, к которому сейчас приковано повышенное внимание, служит в Кремле более четверти века, как и вся мебель в представительском кабинете главы государства», — рассказала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова в беседе с ТАСС.

Стол изготовили на заказ в Италии и используется он с 1996 года. Также Крылова назвала точные размеры овального стола: пять метров по длинной стороне и 2,15 метра — по короткой. В официальных документах этот стол переговоров значится как «стол для заседаний, белый левкас, овальный».

Обеденное меню для президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко ранее появилось в Сети. Кремлевские повара предложили лидерам двух стран особые блюда по завершении официальной части переговоров, состоявшихся 18 февраля.