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Глава ЛНР Пасечник подписал указ о переводе госорганов в условия военного режима

Политика
Глава ЛНР Пасечник подписал указ о переводе госорганов в условия военного режима
Федеральное агентство новостей

Луганск, 19 февраля. Правительство Луганской Народной Республики заявило о переводе государственных органов на условия военного времени. Соответствующий указ был подписан руководителем региона Леонидом Пасечником.

Предприятия и организации ЛНР также будут переведены в условия военного режима.

Известно, что Донбасс не будет выходить из Минских соглашений. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что границу из ЛДНР в Россию 19 февраля на 10:00 по московскому времени пересекли 10356 человек. Об этом рассказал источник, знакомый с обстановкой.

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