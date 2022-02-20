«Пускай просит»: Бредихин о поездке Зеленского на конференцию по безопасности в Мюнхене

Просить — это любимое занятие украинских президентов. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Офис президента Украины рассказал о поездке Владимира Зеленского на конференцию по безопасности в Мюнхене. Согласно представленной информации, «визит распланирован динамично, возвращение в Киев — сегодня». Дискуссии же на мюнхенской площадке будут «посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины».

«Пускай просит поддержки у своего Запада, если хочет, — сказал Бредихин. — Но надо напомнить, что в последнее время он получает от него только по ушам, и только! Даже американский президент Джозеф Байден успел высказаться относительно того, что вооружать Киев США, конечно, будут, однако посылать своих солдат на помощь ни они сами, ни их партнеры по НАТО не станут».

из личного архива / Антона Бредихина

Политолог отметил, что просить — это любимое занятие украинских президентов.

«Что Петр Порошенко в свое время, что теперь Зеленский — катаются по этим конференциям и уговаривают всех вокруг дать им еще больше денег, оружия и всего прочего, прикрываясь пресловутой «российской угрозой», — заявил эксперт.

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