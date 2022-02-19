Норвежцы стоя аплодировали Большунову на церемонии награждения на ОИ-2022

Пекин, 19 февраля. Норвежские спортсмены стоя аплодировали российскому лыжнику Александру Большунову, который выиграл золото в масс-старте на 30 км на Олимпийских играх в Пекине.

Реакцию норвежцев показали во время трансляции «МАТЧ ТВ». Ранее Большунов пришел первым в мужском марафоне на 30 км. Серебро выиграл еще один россиянин Иван Якимушкин.

Национальная команда России на пекинских Играх-2022 повторила рекорд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. В активе сборной 29 медалей разного достоинства.