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Норвежцы стоя аплодировали Большунову на церемонии награждения на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Норвежцы стоя аплодировали Большунову на церемонии награждения на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 19 февраля. Норвежские спортсмены стоя аплодировали российскому лыжнику Александру Большунову, который выиграл золото в масс-старте на 30 км на Олимпийских играх в Пекине.

Реакцию норвежцев показали во время трансляции «МАТЧ ТВ». Ранее Большунов пришел первым в мужском марафоне на 30 км. Серебро выиграл еще один россиянин Иван Якимушкин.

Национальная команда России на пекинских Играх-2022 повторила рекорд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. В активе сборной 29 медалей разного достоинства.

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олимпиада пекин большунов
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