Концерн Jeep создал гибрид Grand Cherokee для Европы

Брюссель, 19 февраля. Автомобилестроительная компания из США привезла в Евросоюз и Великобританию обновленную модификацию известного внедорожника Grand Cherokee.

Среднеразмерный внедорожник Grand Cherokee продолжает шествие по европейским странам. Первоначально автоконцерн презентовал удлиненную версию машины с префиксом L. Новое исполнение модели называется 4xe. Данные транспортные средства получат салон из двух рядов и один двигатель.

Новинка оборудуется гибридной силовой установкой, в основе которой — турбированный мотор на 2 литра мощностью 375 л.с. и 368 Нм крутящего момента. Ожидается, что на электрической тяге внедорожник сможет пройти только 51 км.

Кроме того, автопроизводитель предлагает условие, по которому клиентам, заказавшим машину до 30 марта, предоставят особую вариацию Exclusive Launch Edition. Она отличается от остальных дисками на 21 дюйм и цветовой гаммой из четырех вариантов: Diamond Black, Bright White, Baltic Grey и Velvet Red.

Внутри автомобиля будет полностью цифровая «приборка» и инновационная мультимедиа с экраном диагональю 10,1 дюйма. Сейчас Jeep Grand Cherokee 4xe доступен для заказа в Нидерландах, Люксембурге, Бельгии, Австрии, Франции, Италии, Германии, Испании и Великобритании. Стоимость модели начинается от 59,5 тыс. долларов или около 4,46 млн рублей по текущему курсу. Модификация Exclusive Launch Edition идет за 94 тыс. евро или 8 млн рублей.

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» работает над улучшением собственной системы поощрений и наказаний водителей. Аккуратное вождение и выполнение «заданий» приведет к получению «ачивок». К примеру, если клиенту сервиса удастся найти редкий авто Jeep и проехать на нем, то в профиле появится медаль «Джип попался».