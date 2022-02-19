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Анна Щербакова лично поддержала Камилу Валиеву после неудачного выступления на ОИ-2022

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 12:47
Спорт
Анна Щербакова лично поддержала Камилу Валиеву после неудачного выступления на ОИ-2022
Global Look Press  /  Peter Kneffel

Пекин, 19 февраля. Олимпийская чемпионка в женском одиночном турнире Анна Щербакова рассказала, что во время личного общения с Камилой Валиевой оказала спортсменке поддержку.

Напомним, Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине. Однако позже выяснилось, что в допинг-пробе 15-летней спортсменки было выявлено наличие запрещенного препарата. По предварительным данным, это был триментазидин. Данное лекарство улучшает работу сердечно-сосудистой системы, но никоем образом не может повилять на спортивные результаты.

Валиева в итоге была допущена к участию в личном первенстве по фигурному катанию среди женщин. Спортсменка лидировала после короткой программы, однако на произвольную у нее уже сил не хватило, прежде всего психологических. Олимпийская чемпионка одиночного турнира Анна Щербакова призналась, что уже успела пообщаться с Камилой Валиевой.

«До старта мысли только о себе. А после окончания своей программы я смотрела прокат Камилы и, безусловно, не могу оставаться равнодушной. С Камилой мы вечером поговорили по душам, все обсудили. Я ее поддержала», — сообщила спортсменка на пресс-подходе.

Ранее мужская сборная России по хоккею смогла пробиться в финал зимних Олимпийских игр в Пекине. Команда Алексея Жамнова в полуфинале победила Швецию со счетом 2:1. В основное время шайбу в ворота Ларса Юханссона забросил Антон Слепышев. В серии послематчевых бросков победу россиянам принес Арсений Грицюк.

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Все новости / Спорт / Анна Щербакова лично поддержала Камилу Валиеву после неудачного выступления на ОИ-2022
олимпиада фигурное катание анна щербакова Камила Валиева
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