Большунов появился в «золотой» обуви на церемонии награждения в масс-старте на ОИ-2022

Пекин, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов вышел на церемонию награждения медалистов после мужского марафона на Олимпиаде в Пекине в специальной «золотой» обуви.

Большунов заявил, что очень рад феноменальному результату. Спортсмен отметил, что погода позволяла бежать и 50 километров, хотя из-за метеоусловий дистанция была сокращена до 30 км.

Большунов выиграл золотую медаль в мужском марафоне. Вторым стал еще один россиянин — Иван Якимушкин. Четвертое место в шаге от бронзы занял Артем Мальцев.

Национальная команда России на пекинских Играх-2022 повторила рекорд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. В активе сборной 29 наград разного достоинства.