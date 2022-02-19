Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 14:10
14:10
Арсенал огнестрельного оружия нашли дома у 62-летнего доцента НГТУ Воеводина
14:07
Политика
Авторы PresidentOnline назвали укрепление отношений между КНР и РФ угрозой для Токио
14:05
Армия
Баранец объяснил, какой козырь Москвы моментально остановит агрессию ВСУ в Донбассе
14:03
Политика
Блинкен и Кулеба встретятся в Вашингтоне 22 февраля
14:00
Видео
Елена Борщева заявила, что самым большим испытанием для нее была украинская лига КВН
13:59
Спорт
Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после Олимпиады
13:57
Происшествия
Начальник милиции Басурин сообщил о жертвах диверсий в ДНР
13:56
Весь мир
Новый премьер Ливии представил лидерам Мисураты программу своего правительства
13:54
Олимпийские игры 2022
Женский лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине начнется на три часа раньше запланированного
13:54
Армия
Народная милиция ДНР обнародовала схему наступления ВСУ в Донбассе
Все новости

Большунов появился в «золотой» обуви на церемонии награждения в масс-старте на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Большунов появился в «золотой» обуви на церемонии награждения в масс-старте на ОИ-2022
instagram.com  /  @san_sanych_bolshunov

Пекин, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов вышел на церемонию награждения медалистов после мужского марафона на Олимпиаде в Пекине в специальной «золотой» обуви.

Большунов заявил, что очень рад феноменальному результату. Спортсмен отметил, что погода позволяла бежать и 50 километров, хотя из-за метеоусловий дистанция была сокращена до 30 км.

Большунов выиграл золотую медаль в мужском марафоне. Вторым стал еще один россиянин — Иван Якимушкин. Четвертое место в шаге от бронзы занял Артем Мальцев.

Национальная команда России на пекинских Играх-2022 повторила рекорд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. В активе сборной 29 наград разного достоинства.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Большунов появился в «золотой» обуви на церемонии награждения в масс-старте на ОИ-2022
олимпиада награждение большунов
Комментировать