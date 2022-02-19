Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 14:10
14:10
Общество
Врач Базарова объяснила появление камней в почках малоподвижностью и нездоровым питанием
14:10
Происшествия
Арсенал огнестрельного оружия нашли дома у 62-летнего доцента НГТУ Воеводина
14:07
Политика
Авторы PresidentOnline назвали укрепление отношений между КНР и РФ угрозой для Токио
14:05
Армия
Баранец объяснил, какой козырь Москвы моментально остановит агрессию ВСУ в Донбассе
14:03
Политика
Блинкен и Кулеба встретятся в Вашингтоне 22 февраля
14:00
Видео
Елена Борщева заявила, что самым большим испытанием для нее была украинская лига КВН
13:59
Спорт
Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после Олимпиады
13:57
Происшествия
Начальник милиции Басурин сообщил о жертвах диверсий в ДНР
13:56
Весь мир
Новый премьер Ливии представил лидерам Мисураты программу своего правительства
13:54
Олимпийские игры 2022
Женский лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине начнется на три часа раньше запланированного
Все новости

Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил о готовности принять беженцев из ЛДНР

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 12:43
Политика
Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил о готовности принять беженцев из ЛДНР
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

 

Краснодар, 19 февраля. Краснодарский край готов принять и разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал его губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, жители всего Краснодарского края сопереживают донбассовцам.

«Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что границу из Донбасса в Россию 19 февраля на 10:00 по московскому времени пересекли 10356 человек. Соответствующее заявление сделал источник, знакомый с обстановкой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил о готовности принять беженцев из ЛДНР
беженцы ЛНР днр
Комментировать