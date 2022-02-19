Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил о готовности принять беженцев из ЛДНР

Краснодар, 19 февраля. Краснодарский край готов принять и разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал его губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, жители всего Краснодарского края сопереживают донбассовцам.

«Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что границу из Донбасса в Россию 19 февраля на 10:00 по московскому времени пересекли 10356 человек. Соответствующее заявление сделал источник, знакомый с обстановкой.