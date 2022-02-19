МИД ЛНР опроверг сообщения о выходе республик из Минских соглашений

Луганск, 19 февраля. Донецкая и Луганская народные республики не собираются выходить из Минских соглашений, сообщили в МИД ЛНР.

Помимо этого, в ведомстве уточнили, что Донбасс готов к конструктивному диалогу в контактной группе по конкретным вопросам и с четкими предложениями.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство Украины на протяжении многих лет игнорировало Минские соглашения. Так он прокомментировал ситуацию в Донбассе. По словам главы МИД РФ, Киев нарушает взятые на себя обязательства самым грубым образом.