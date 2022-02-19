Военкор Пегов рассказал, что его больше всего удивило в поведении дончан во время эвакуации

Донецк, 19 февраля. Поведение жителей Донецка и других населенных пунктов ЛДНР в экстренной ситуации может удивить любого европейца или американца.

Впрочем, эвакуацию мирных граждан Луганской и Донецкой народной республики можно назвать беспрецедентной даже в общемировом масштабе, если рассматривать ситуацию с точки зрения психологии. Простые дончане, от совсем маленьких детей, до глубоких стариков всем своим поведением показывают всему миру, что такое — прожить восемь лет фактически в военных условиях. Люди спокойно и организованно следуют указаниям представителей власти, которые занимаются непосредственно организацией эвакуации, и это не может не удивлять. На улицах Донецка, других городов и поселков у линии разграничения не наблюдается паники или даже малейших признаков какой-то предвоенной истерии.

О необычном для каждого, кто не знаком с ситуацией в самых мелких нюансах, поведении дончан подписчикам YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал военный корреспондент Семен Пегов, подчеркнув, что в первую очередь из потенциально опасной зоны вывозят детей, женщин и пенсионеров.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

«Со стороны наблюдал, как происходит эвакуация. В отличие от такой привычной панической картины, в Донецке люди восемь лет живут на войне, можно назвать их прожженными в этом плане, они спокойно и организованно действуют по плану, который утвердили власти. Иногда даже удивляешься. Меня это, к примеру, удивило больше всего в этой ситуации. Обычным среднестатистическим мозгом это сложно понять. Люди идут спокойно к автобусу, стоят в очереди, никто не толкается, не кричит, люди действуют системно и предельно дисциплинированно. Я на многих эвакуациях присутствовал по своей репортерской работе и нигде такого не видел» — признал военный корреспондент.

Семен уточнил, что сейчас по плану должны эвакуировать примерно семьсот тысяч человек. На весь процесс выделено не больше трех дней из-за нарастающей угрозы начала полномасштабных боевых действий.

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