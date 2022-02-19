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Арабская коалиция провела 18 авианалетов на позиции йеменских хуситов за последние сутки

Весь мир
Арабская коалиция провела 18 авианалетов на позиции йеменских хуситов за последние сутки
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Эр-Рияд, 19 февраля. Арабская коалиция в Йемене заявила о проведении 18 военных операций против повстанцев «Ансар Аллах» в течение 18-19 февраля. Речь идет о провинциях Мариб и Хаджа.

Отдельно отмечается, что в результате налетов уничтожены 13 автомобилей и начиненное взрывчаткой судно в порту Ходейда. Некоторое количество хуситов получило ранения.

«Использование порта хуситами в военных целях угрожает свободе судоходства и мировой торговле», — заявили в коалиции.

Арабская коалиция участвует в гражданской войне в Йемене с марта 2015 года. К тому моменту шииты из «Ансар Аллах» вооруженным путем отняли у суннитского правительства обширные территории в северной части страны, и лишь вмешательство окружающих стран остановило их продвижение.

Сейчас на стороне проправительственных войск активно действуют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Основные боевые действия протекают в нефтеносной провинции Мариб и в западной провинции Хаджа на саудовской границе. Объединенные силы йеменской армии и арабской коалиции имеют ограниченный успех.

Мариб является самым «горячим» регионом на протяжении последних лет войны. Ожесточенные бои протекают здесь ввиду его стратегической значимости. Проправительственная пресса нередко характеризует провинцию как «крупнейшую цитадель республики», называя ее последним оплотом властей в северной части страны. Значимость региона описал премьер-министр Йемена Маин Абдулмалик Саид, сказав, что «тот, кто контролирует Мариб, контролирует судьбу государства».

В случае если хуситы завладеют нефтеносным Марибом, у них в руках окажется весомый козырь, который в перспективе можно использовать на мирных переговорах. 
 

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Все новости / Весь мир / Арабская коалиция провела 18 авианалетов на позиции йеменских хуситов за последние сутки
йемен хаджа мариб
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