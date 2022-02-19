Aftonbladet рассказало о «деморализующем» обряде российских хоккеистов на Играх

Пекин, 19 февраля. Шведское издание Aftonbladet рассказало о необычном обряде сборной России перед полуфинальным матчем хоккейного турнира на пекинских Играх-2022.

По словам шведских журналистов, российские хоккеисты в преддверии матча пытаются деморализовать соперников. Они заметили, что на предматчевой разминке россияне внимательно наблюдают за соперниками. По их мнению, такими действиями хоккеисты сборной России смущают оппонентов.

«За 40 минут до игры на предматчевой разминке российские хоккеисты всем составом выстраиваются на синей линии и смотрят на соперников. После они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника или просто как способ начать разминку», — говорится в материале Aftonbladet.

Напомним, подопечные Алексея Жамнова вышли в финал хоккейного турнира на ОИ-2022, обыграв команду Швеции по буллитам. Россияне гарантировали себе медаль Игр. В финале они встретятся с командой Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В финале ОИ-2018 в Пхенчхане россияне одержали победу над командой Германии со счетом 4:3.

Россия идет на восьмой строчке в медальном зачете на Играх-2022, в активе команды шесть золотых медалей, десять серебряных и 13 бронзовых наград.

Пекинская Олимпиада завершится в воскресенье, 20 февраля.