Глава ЕК Ляйен: санкции ЕС против РФ из-за Украины могут затронуть энергетический сектор

Брюссель, 19 февраля. Санкции Евросоюза в отношении Российской Федерации в случае начала войны на Украине затронут энергетический сектор и высокие технологии, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Помимо этого, она добавила, что Евросоюз и Североатлантический альянс намерены сохранять полное единство в условиях кризиса вокруг украинской стороны.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что Лондон и его союзники по G7, а также Евросоюз, утвердили рестрикции в отношении российской стороны. По словам британского министра иностранных дел, санкции могут ввести в случае «атаки» России на Украину. Однако Москва неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого «нападать».