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Политика
Глава ЕК Ляйен: санкции ЕС против РФ из-за Украины могут затронуть энергетический сектор
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Глава ЕК Ляйен: санкции ЕС против РФ из-за Украины могут затронуть энергетический сектор

Политика
Глава ЕК Ляйен: санкции ЕС против РФ из-за Украины могут затронуть энергетический сектор
wikipedia.org  /  Unión Europea en Perú

Брюссель, 19 февраля. Санкции Евросоюза в отношении Российской Федерации в случае начала войны на Украине затронут энергетический сектор и высокие технологии, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Помимо этого, она добавила, что Евросоюз и Североатлантический альянс намерены сохранять полное единство в условиях кризиса вокруг украинской стороны.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что Лондон и его союзники по G7, а также Евросоюз, утвердили рестрикции в отношении российской стороны. По словам британского министра иностранных дел, санкции могут ввести в случае «атаки» России на Украину. Однако Москва неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого «нападать».

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украина ес фон дер ляйен
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