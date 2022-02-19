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Стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах России выросла зимой на 13%

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 12:16
Экономика
Стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах России выросла зимой на 13%
pixabay.com  /  Simon

Москва, 19 февраля. Стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах России в декабре 2021 года – феврале 2022 года повысилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В среднем показатель сейчас составляет 4,99 тысячи рублей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».

Спрос на отдых на российских курортах вырос при этом на 15%. В этом зимнем сезоне россияне тратят на отдых на 7% больше. Поездка в горы обходится сейчас в среднем в 19 тысяч рублей. Как и в прошлом году, они отдыхают на горнолыжных курортах 4 суток.

«Последние два сезона в условиях сложной доступности зарубежных горнолыжных курортов наблюдается значительный рост спроса на развитые отечественные курорты. В лидерах спроса — Красная поляна, Шерегеш и Кировск. Также в этом году мы отмечаем рост бронирований в Южно-Сахалинске. Там находится курорт хорошего уровня, многие туристы совмещают поездку в горы с изучением отдаленного и очень живописного региона России», — рассказал основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Самыми востребованными курортами являются Домбай, Байкальск (гора Соболиная), Эльбрус (Терскол), Белокуриха, Южно-Сахалинск (Горный воздух), Хвалынск и Белорецк.

Крым может стать курортом, на котором отдыхают круглый год. Со временем его привлекательность для туристов может подняться до уровня Сочи.

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Все новости / Экономика / Стоимость аренды жилья на горнолыжных курортах России выросла зимой на 13%
россия горнолыжные курорты отдых в РФ
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