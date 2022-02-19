Россияне стали чаще выставлять на продажу квартиры в новостройках

Москва, 19 февраля. Число объявлений о продаже жилья в новостройках возросло за год на 60%, свидетельствуют данные сервиса недвижимости «Домклик» от Сбербанка.

В январе 2022 года было размещено свыше 370,4 тыс. объявлений, тогда как по итогам первого месяца 2021 года их количество равнялось 233,9 тыс. В феврале было размещено уже 356,9 тыс. объявлений.

Такую активность на рынке в сервисе объяснили тем, что россияне покупали недвижимость в инвестиционных целях и теперь хотят выгодно ее продать.

«Конечно, большое количество такой недвижимости "перекупается" в ипотеку. Среди регионов-лидеров по объему выдач — Москва. Здесь оформлено ипотечных кредитов на 14,7 миллиарда рублей», — отметил вице-президент «Сбера» Николай Васев.

Несмотря на рост количества сделок на первичном рынке недвижимости по итогам 2021 года на 17,6%, продажи в 29 российских регионах существенно сократились. Наибольшее падение отмечено в Чечне (-35,8% сделок).