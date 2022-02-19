Россия закрыла выезд на территорию Донецкой и Луганской народных республик

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Пограничные пункты пропуска Ростовской области работают только на въезд в Россию.

Стало известно, что пограничный контроль переведен в усиленный режим. Об этом сообщили в погрануправлении УФСБ по Ростовской области. Через пункты прибывают беженцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Все места пересечения границы переведены на круглосуточный режим функционирования. Пропуск беженцев организован через шесть автомобильных, два железнодорожных пункта пропуска в восьми местах пересечения границы», — заявил представитель погрануправления на совещании с врио МЧС Александром Чуприяном.

Беженцы из продолжают прибывать на расположенный в области пункт пропуска «Изварино-Донецк». Ночью они приезжают на собственных автомобилях, такси или просят подвезти знакомых. Среди прибывающих на КПП много детей, некоторые приезжают с домашними питомцами.