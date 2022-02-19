Purdue Pharma заплатит 6 млрд долларов компенсации за опиоидный кризис

Вашингтон, 19 февраля. Фармкомпания Purdue Pharma предложила увеличить сумму компенсаций по делу о причастности к опиоидному кризису в США до шести миллиардов долларов. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Purdue's Sackler owners propose up to $6 billion opioid settlement https://t.co/PRYhd9Kc7L pic.twitter.com/Ym1nfG5EQK — Reuters (@Reuters) February 19, 2022

Судья по делам о банкротстве США Шелли Чепмен, который наблюдал за переговорами между Purdue Pharma и представителями восьми штатов, заблокировал ранее предложенную компенсацию в размере 4,33 млрд долларов. В настоящее время фармгигант готов добавить к предыдущей сумме еще 1,67 млрд долларов.

По словам Чепмен, все средства будут направлены на борьбу с опиоидным кризисом, включая поддержку и услуги для выживших, жертв и их семей.

«Мы по-прежнему сосредоточены на достижении нашей цели — предоставлении американскому народу срочно необходимых средств на борьбу с опиоидным кризисом. Мы считаем, что глобальное урегулирование является самым быстрым и экономически эффективным способом выхода из ситуации и будем продолжать работать над достижением консенсуса», — говорится в заявлении Purdue.

Опиоидный кризис

За последние несколько лет в адрес фармкомпании Purdue Pharma было подано более трех тысяч судебных исков как от простых американцев, так и от властей штатов, индийских племен и других групп населения. В обращениях утверждается, что производители лекарств продвигали свои обезболивающие с помощью агрессивной и лживой рекламы и умалчивали о зависимости, а дистрибьюторы продавали препараты не по назначению.

В 2020 году смертность от передозировки достигла рекордного показателя в 93 тысячи человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. В целом с 1999 года свыше 500 тыс. человек умерли от больших доз лекарств, выписанных по рецепту, и опиоидов, приобретенных незаконно.