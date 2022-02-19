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Purdue Pharma заплатит 6 млрд долларов компенсации за опиоидный кризис

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 12:15
Весь мир
Purdue Pharma заплатит 6 млрд долларов компенсации за опиоидный кризис
Global Look Press  /  Erik Mcgregor / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 19 февраля. Фармкомпания Purdue Pharma предложила увеличить сумму компенсаций по делу о причастности к опиоидному кризису в США до шести миллиардов долларов. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Судья по делам о банкротстве США Шелли Чепмен, который наблюдал за переговорами между Purdue Pharma и представителями восьми штатов, заблокировал ранее предложенную компенсацию в размере 4,33 млрд долларов. В настоящее время фармгигант готов добавить к предыдущей сумме еще 1,67 млрд долларов.

По словам Чепмен, все средства будут направлены на борьбу с опиоидным кризисом, включая поддержку и услуги для выживших, жертв и их семей.

«Мы по-прежнему сосредоточены на достижении нашей цели — предоставлении американскому народу срочно необходимых средств на борьбу с опиоидным кризисом. Мы считаем, что глобальное урегулирование является самым быстрым и экономически эффективным способом выхода из ситуации и будем продолжать работать над достижением консенсуса», — говорится в заявлении Purdue.

Опиоидный кризис

За последние несколько лет в адрес фармкомпании Purdue Pharma было подано более трех тысяч судебных исков как от простых американцев, так и от властей штатов, индийских племен и других групп населения. В обращениях утверждается, что производители лекарств продвигали свои обезболивающие с помощью агрессивной и лживой рекламы и умалчивали о зависимости, а дистрибьюторы продавали препараты не по назначению.

В 2020 году смертность от передозировки достигла рекордного показателя в 93 тысячи человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. В целом с 1999 года свыше 500 тыс. человек умерли от больших доз лекарств, выписанных по рецепту, и опиоидов, приобретенных незаконно.

Purdue Pharma заплатит 6 млрд долларов компенсации за опиоидный кризис
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

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