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Более ста боевиков из Уганды сложили оружие на юго-востоке ЦАР

Весь мир
Более ста боевиков из Уганды сложили оружие на юго-востоке ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 19 февраля. Около сотни боевиков из группировки «Армия сопротивления Господа» (LRA) добровольно сдали оружие на юго-востоке Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает RJDH-Centrafrique.

«Радикалы попросили включить их в программу «Разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации» (DDRR). Власти намерены принять меры и дать членам LRA вернуться к мирной жизни.

Местные власти Верхнего Мбому встретились с главарями экс-боевиков. Раскаявшиеся бандиты заявили, что их подчиненные готовы добровольно сдаться правительству и попытаться начать жизнь с чистого листа», — написано в материале издания.

Все разоружившиеся радикалы являются гражданами Уганды. Власти Центральноафриканской Республики в ближайшее время решат их дальнейшую судьбу. До официального заявления правительства о включении в программу DDRR преступников разместили в Верхнем Мбому.

Более ста боевиков из Уганды сложили оружие на юго-востоке ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По мнению жителей ЦАР, возвращение в страну мира — заслуга военных инструкторов из РФ, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка и тренировки местных силовиков российскими специалистами позволили национальной армии освободить республику от радикалов.

Ранее члены государственного аппарата ЦАР посетили город Земио на востоке страны. Делегаты провели консультации с местным населением о процессе мирного разоружения и реинтеграции боевиков.

 

 

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