Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 12:39
12:36
Политика
Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил о готовности принять беженцев из ЛДНР
12:34
Политика
МИД ЛНР опроверг сообщения о выходе республик из Минских соглашений
12:33
Происшествия
Житель Саратовской области погиб на трассе в Петровском районе
12:30
Общество
Военкор Пегов рассказал, что его больше всего удивило в поведении дончан во время эвакуации
12:30
Политика
Если война случится, то как действовать: в Госдуме поддержали эвакуацию жителей Донбасса
12:26
Общество
Беженцев из Донбасса будут тестировать на COVID-19 в пунктах временного размещения
12:26
Происшествия
Автобус с 20 школьниками съехал в кювет на трассе в Карелии
12:25
Армия
ВСУ накрыли минометным огнем населенный пункт Докучаевск в ДНР
12:24
Олимпийские игры 2022
Aftonbladet рассказало о «деморализующем» обряде российских хоккеистов на Играх
12:22
Политика
Глава ЕК Ляйен: санкции ЕС против РФ из-за Украины могут затронуть энергетический сектор
Все новости

Компании РФ получат возможность стать резидентами «русских офшоров»

Экономика
Компании РФ получат возможность стать резидентами «русских офшоров»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Российские резиденты смогут «переезжать» в отечественные «офшоры», что регулирует новый проект закона, принятый Государственной думой, сообщает РБК.

Специальные административные районы или САР, которые предоставляют особые налоговые льготы и условия для ведения бизнес-деятельности становятся доступными для российского бизнеса. Компании из России смогут зарегистрироваться на островах во Владивостоке и Калининграде.

Законопроект был одобрен парламентариями во II и III чтениях. Режим спецадминрайонов изменяется по документу в отношении зоны на острове Октябрьский (Калининград, 61 резидент) и острове Русский (Владивосток, пять компаний). Такие объекты были сформированы для того, чтобы возвращать капиталы в отечественную юрисдикцию и защищать их от санкций.

В настоящее время подобный переезд в САР доступен только для зарубежных фирм, которые перерегистрируются в РФ и получают статус международной холдинговой компании или МХК. Теперь же в таких районах смогут «поселиться» и организации нашей страны. Однако существует ряд ограничений. К примеру, предприятие должно быть создано до 2018 года, а состав контролирующих лиц обязан не меняться с января 2017-го года.

Объем выплат подоходного налога в бюджеты регионов со стороны контролируемых иностранных компаний в прошлом году сократился на 15% по отношению к предыдущему году, свидетельствуют данные ФНС.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Компании РФ получат возможность стать резидентами «русских офшоров»
калининград госдума сар владивосток офшоры
Комментировать