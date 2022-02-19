Компании РФ получат возможность стать резидентами «русских офшоров»

Москва, 19 февраля. Российские резиденты смогут «переезжать» в отечественные «офшоры», что регулирует новый проект закона, принятый Государственной думой, сообщает РБК.

Специальные административные районы или САР, которые предоставляют особые налоговые льготы и условия для ведения бизнес-деятельности становятся доступными для российского бизнеса. Компании из России смогут зарегистрироваться на островах во Владивостоке и Калининграде.

Законопроект был одобрен парламентариями во II и III чтениях. Режим спецадминрайонов изменяется по документу в отношении зоны на острове Октябрьский (Калининград, 61 резидент) и острове Русский (Владивосток, пять компаний). Такие объекты были сформированы для того, чтобы возвращать капиталы в отечественную юрисдикцию и защищать их от санкций.

В настоящее время подобный переезд в САР доступен только для зарубежных фирм, которые перерегистрируются в РФ и получают статус международной холдинговой компании или МХК. Теперь же в таких районах смогут «поселиться» и организации нашей страны. Однако существует ряд ограничений. К примеру, предприятие должно быть создано до 2018 года, а состав контролирующих лиц обязан не меняться с января 2017-го года.

Объем выплат подоходного налога в бюджеты регионов со стороны контролируемых иностранных компаний в прошлом году сократился на 15% по отношению к предыдущему году, свидетельствуют данные ФНС.