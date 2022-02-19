Премьер ЦАР встретился с представителями ООН и ЭСЦАГ

Банги, 19 февраля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа провел ряд дипломатических встреч с представителями международных организаций. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте правительства ЦАР.

Политик дал аудиенцию директору регионального отделения ООН Хабитат Умару Силла. Стороны обсудили вопросы урбанизации удаленных провинций государства. Делегат предложил создать финансовый механизм привлечения иностранных инвестиций для развития префектур ЦАР.

В минувшую пятницу, 18 февраля, премьер-министр встретился с председателем комиссии Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) профессором Даниэлем Она-Одо. Деятель пригласил Молуа на грядущую бюджетную сессию и представил ему программу распределения финансовых средств между членами ЭСЦАГ.

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Глава правительства ЦАР обсудил с независимым экспертом по наблюдению за положением в области прав человека Марком Яо Агбетсе нынешнюю ситуацию в республике. Агбетсе сообщил, что он намерен проанализировать обстановку в африканском государстве, собрать материал и составить соответствующий доклад для ООН.

Также политик провел слушание с заместителем регионального директора Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) Аисату Дьенг-Ндиай. Стороны обсудили проблему, связанную с качеством жизни центральноафриканцев, которые ранее покинули страну из-за вооруженного конфликта, и возможность создать платформу для возвращения перемещенных лиц на родину.

Ранее новый премьер ЦАР заявил о желании провести рабочую встречу с послом России Александром Бикантовым.