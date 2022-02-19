TikTok восстановил удаленное видеообращение главы ДНР Пушилина

Москва, 19 февраля. Видео с речью руководителя Донецкой Народной республики Дениса Пушилина разморозили в TikTok. Администрация ресурса приняла соответствующее решение после вмешательства РНК.

Недавно РИА Новости разместило на своем канале в ТikTok обращение главы ДНР. Он объявил об эвакуации мирного населения из-за угрозы военного вторжения Украины в Донбасс. Позже платформа заблокировала саму страницу агентства и удалила ролик. При этом, аналогичное заявление руководителя Луганской Народной республики Леонида Пасечника осталось на канале.

Позже ТikTok разморозил аккаунт и вернул видео с Пушилиным. Платформа предоставила доступ к ролику после разбирательств со стороны РНК.

Ранее Facebook заблокировал аккаунт администрации донецкой Горловки в соцсетях. Причиной стало сообщение о начале эвакуации мирного населения.