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Жители нескольких населенных пунктов ДНР остались без воды после обстрела насосной станции

Общество
Жители нескольких населенных пунктов ДНР остались без воды после обстрела насосной станции
pixabay.com

Донецк, 19 февраля. Жители нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) остались без воды на неопределенный срок.

Дело в том, что насосная станция в Донецкой области попала под обстрел. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подача воды прекращена сразу на четыре фильтровальные станции. Речь идет о станциях Карловская, Великоанадольск, Старокрымские №1 и №2.

Взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции в ДНР, который случился ранее, произошел в результате диверсии. Такое мнение выразил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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