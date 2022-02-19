Жители нескольких населенных пунктов ДНР остались без воды после обстрела насосной станции

Донецк, 19 февраля. Жители нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) остались без воды на неопределенный срок.

Дело в том, что насосная станция в Донецкой области попала под обстрел. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подача воды прекращена сразу на четыре фильтровальные станции. Речь идет о станциях Карловская, Великоанадольск, Старокрымские №1 и №2.

Взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции в ДНР, который случился ранее, произошел в результате диверсии. Такое мнение выразил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.