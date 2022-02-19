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Большунов завоевал медали во всех гонках пекинских Игр-2022

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 11:54
Олимпийские игры 2022
Большунов завоевал медали во всех гонках пекинских Игр-2022
Global Look Press  /  premier.gov.ru/Global Look Press

Пекин, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов завоевал медали во всех гонках пекинских Игр-2022, в которых выходил на старт. 

На счету российского спортсмена две Олимпиады, в которых он не остался без медали.

Ранее в субботу 25-летний Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте, серебряным призером стал Иван Якимушкин. На счету Большунова три золота, одно серебро и одна бронза пекинских Игр-2022.

На Играх-2018 в Пхенчхане россиянин завоевал три серебра и одну бронзу.

Сборная России поднялась на восьмую строчку в медальном зачете, в активе команды 29 медалей разного достоинства (6-10-13). Российские олимпийцы смогли повторить рекорд по количеству завоеванных наград на зимних ОИ.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Большунов завоевал медали во всех гонках пекинских Игр-2022
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