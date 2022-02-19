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Глава Минздрава ЛНР заявила о готовности детских домов России принять сирот из республики

Общество
Глава Минздрава ЛНР заявила о готовности детских домов России принять сирот из республики
pexels.com  /  RODNAE Productions

Луганск, 19 февраля. Российские детские дома готовы принять детей-сирот из детских домов Луганской Народной Республики (ЛНР).

Соответствующее заявление сделала глава министерства здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. На данный момент для помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Ростовскую область направлен молодежный актив «Единой России».

Эвакуируемые из ДНР и ЛНР граждане получат пособия на счета в российских банках. Об этом ранее рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

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ЛНР россия сироты детский дом
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