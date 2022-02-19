«Уже многие получили в руки оружие»: как идет всеобщая мобилизация в ДНР и ЛНР

Мужчины Донбасса готовы защитить свою землю. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Сегодня, 19 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале всеобщей мобилизации. Руководитель ДНР, в частности, призвал «земляков, находящихся в запасе» прибыть в военные комиссариаты.

«Встаньте на защиту своих семей, жен и матерей, — заявил он. — Защитите Донбасс и всех русских людей».

По словам Бредихина, на практике «реализация мобилизации» началась еще 18 февраля.

«Уже вчера взрослое мужское население Донецкой и Луганской народных республик направилось в военкоматы, —заметил политолог. — Даже среди моих родственников уже многие получили в руки оружие, встали на учет и были распределены в воинские части. Так что средств обороны хватит — это факт».

Федеральное агентство новостей /

Эксперт напомнил, что уже в течение восьми последних лет жители республик живут в ситуации постоянного ведения боевых действий.

«И в этом году мы не увидим той фатальной ошибки мужчин Донбасса времен 2014 года, когда они попросту покинули свою родину и уехали в другие страны. Безусловно, это крайне негативно сказалось на том, как воспринимали в то время беженцев. Теперь такого не случится! Все мужское население республик должно встать на защиту своей земли: донетчины и луганщины», — заявил собеседник ФАН.

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