Российским пенсионерам 1960 года рождения полагаются выплаты в феврале

Москва, 19 февраля. Многие граждане пенсионного возраста в этом месяце могут рассчитывать на увеличенные социальные пособия, пишет PRIMPRESS.

Денежные средства в повышенном объеме будут перечислять некоторым пенсионерам уже в текущем месяце. В каких-то случаях деньги придут вместе с пенсией, в других же потребуется написать специальное заявление в Пенсионный фонд.

С февраля в стране была проведена индексация множества социальных пособий и доплат. К примеру, повысился размер ежемесячной денежной выплаты или ЕДВ. Подобную выплату предоставляют льготникам вместе с пенсионными отчислениями.

Имеющие первую группу инвалидности получат в этом месяце 4430 рублей. Однако представители данной категории граждан смогут получить пособие, только если переведут пакет соцуслуг в денежное выражение. Инвалиды II группы получат 3160 рублей в качестве доплаты. Инвалиды третьей группы получат право на дополнительные 2533 рубля. Выплаты для детей-инвалидов достигнут 3164 рублей.

Кроме того, увеличение пособий касается пенсионеров, которые родились в 1960 году или раньше. В 2022 году на пенсию выходят мужчины, которые родились во второй половине 1960 года, а также женщины, появившиеся на свет во втором полугодии 1965 года. Они смогут получить в будущем дополнительную поддержку в случае назначения пенсии.

ПФР уточняет, что увеличенные вследствие индексации пенсии уже поступают на счета пенсионеров. Данный процесс стартовал 3 февраля и должен продлиться примерно до 25-го числа.

«Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно», — отмечают в пенсионном ведомстве.

Ряд граждан в нынешнем месяце увидит на пластиковых карточках сумму около 7700 рублей. Это средства, которые ранее должны были быть начислены органами социальной защиты, но чего не произошло в силу конкретных обстоятельств.