В Донецке зафиксировали попытку ВСУ распространить листовки для создания паники

Донецк, 19 февраля. Вооруженные силы Украины пытались посеять панику среди жителей Донецка путем распространения листовок, сообщили в Народной милиции ДНР.
Согласно информации оборонного ведомства республики, диверсионная деятельность ВСУ направлена на создание страха среди населения города.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты пытались осуществить теракт вблизи Горловки. По словам официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, бойцы ВСУ пытались подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол».