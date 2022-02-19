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Границу из Донбасса в Россию пересекли 10356 человек

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 11:51
Политика
Границу из Донбасса в Россию пересекли 10356 человек
НА «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Донецк, 19 февраля. Границу из Донецкой и Луганской народных республик в Россию 19 февраля на 10:00 по московскому времени пересекли 10356 человек. Соответствующее заявление сделал источник, знакомый с обстановкой.

По словам информатора, из перешедших границу 4527 являются гражданами России, 5806 — украинцы. Он подчеркнул, что также были зафиксированы иностранцы — 23 человека. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну. Об этом рассказали представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).

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