Границу из Донбасса в Россию пересекли 10356 человек

Донецк, 19 февраля. Границу из Донецкой и Луганской народных республик в Россию 19 февраля на 10:00 по московскому времени пересекли 10356 человек. Соответствующее заявление сделал источник, знакомый с обстановкой.

По словам информатора, из перешедших границу 4527 являются гражданами России, 5806 — украинцы. Он подчеркнул, что также были зафиксированы иностранцы — 23 человека. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну. Об этом рассказали представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).