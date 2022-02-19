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Адвокат Жорин пожалуется на действия судебных приставов в отношении автопарка Моргенштерна

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 11:39
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин пожалуется на действия судебных приставов в отношении автопарка Моргенштерна
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 19 февраля. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал дальнейшие действия по делу ареста автопарка рэпера Алишера Моргенштерна.

Жорин сообщил Федеральному агентству новостей, что обсуждает вопрос о составлении жалобы на действия судебных приставов. По мнению юриста, решение об аресте было незаконным.

На автопарк рэпера, который оценивается в 60 млн рублей, был наложен арест из-за штрафа ГИБДД. Сумма взысканий составила 9,5 тысяч рублей. Исполнитель не был официально уведомлен об этом решении. Моргенштерн не получил срок на погашение долга, что не позволило ему добровольно исполнить требование по закону. В связи с этим избежать ограничений на регистрационные действия автомобилей не удалось.

Ранее стало известно от юриста, что штраф уже оплачен, а ограничения сняты. По словам Жорина, скандальный рэпер не оценил «сюрприз» от сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые они сделали в его день рождения.

Все нарушения были совершены Моргенштерном в период с 11 по 25 ноября 2021 года. При этом семь из восьми исполнительных производств начаты 15 февраля, а арест наложен уже через двое суток. Восьмое исполнительное производство тоже «свежее» и было возбуждено 11 февраля.

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штраф автопарк моргенштерн
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