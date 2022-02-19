Пока Франция выводит войска из Мали, ИГ развернуло террор в Гао

Telegram-канал «Газават Азавада» рассказывает о том, что произошло в Мали с 11 по 19 февраля 2022 года.

Франция и ЕС выводят войска из Мали

Главным событием последней недели стало заявление Франции (а также ее союзников по европейским силам «Такуба») о выводе войск из Мали после почти 10 лет военной интервенции, которая привела к весьма сомнительным результатам. Операции «Сервал» и «Бархан», которые должны были избавить регион от террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой»1 (деятельность запрещена в РФ) и «Исламским государством»1 (ИГ1, деятельность запрещена в РФ), только усугубили и без того непростую ситуацию в Мали.

Итоги «Бархана»

Немногочисленные успехи Франции в рамках операции «Бархан» связаны с ликвидацией ряда высокопоставленных главарей местных джихадистских группировок, что по большому счету никак не отразилось на деятельности боевиков, а в некоторых случаях наоборот приводило к консолидации террористов и ожесточению дальнейшей борьбы.

Французское министерство обороны не так давно хвасталось тем, что в 2021 году нейтрализовало нескольких крупных полевых командиров «Исламского государства в Большой Сахаре» (ISGS, деятельность запрещена в РФ):

— в июне были нейтрализованы полевой командир Дади Ульд Чайб (более известный под именем Абу Дардар), Сиди Ахмед Ульд Мохаммед (Хаттаб аль-Мауритани), Альмахмуд аг Бай (известный как Икарай);

— в июле ликвидированы Исса аль-Сахрави, логистический и финансовый координатор ISGS и действующий глава ISGS в Мали, Абу Абдерахман ас-Сахрави, второй руководитель ISGS, ответственный за вынесение судебных решений;

— в августе нейтрализован эмир ISGS Аднан Абу Валид ас-Сахрави;

— в декабре 2021 в результате авиаудара к северу от нигерийского города Тиллабери ликвидирован полевой командир ISGS Сумана Бура.

Заявляла Франция и о ликвидации нескольких главарей группировок, связанных с «Аль-Каидой» — например, бывшего лидера «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» Абдельмалека Друкделя, а также Амаду Куфы. Но первому быстро нашлась замена в лице Абу Убайды Юссефа аль-Аннаби, а Амаду Куфа постоянно оказывался живым и невредимым.

Реальная ситуация

Не всегда подтвержденная ликвидация высокопоставленных главарей имела скорее медийный эффект.

«Группировке "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин" (JNIM, связана с «Аль-Каидой») удалось избежать каких-либо вакансий на командных должностях и в управлении благодаря тщательному планированию преемственности соответствующих должностей перед лицом интенсивных контртеррористических операций, проводимых международными силами», — говорилось в докладе Комитета ООН по санкциям, опубликованном 3 февраля 2022 года.

А неофициальный филиал «Исламского государства» в Сахеле, который насчитывает от 400 до 1000 боевиков, сам назначил нового лидера — Абдула Бара ас-Сахрави, логиста, который активно действовал в Ливии. К тому же с 2019 года ISGS все больше и больше внедрялось в структуру глобального «Исламского государства» и формально подчинялось вилаяту «Западная Африка».

Несмотря на заявления некоторых исследователей и журналистов о том, что уход Франции и «Такубы» из Мали — это подарок джихадистским группировкам, ситуация вряд ли кардинально изменится.

Заявление Франции и реакция Мали

Заявление о выводе войск из Мали было опубликовано утром 17 февраля. Франция, а также ее африканские и европейские партнеры заявили, что «решили начать скоординированный вывод с территории Мали своих соответствующих военных ресурсов». Причина — «множественные препятствия» со стороны переходных властей.

#French President Emmanuel Macron announced the withdrawal of French troops from #Mali at the EU-African Union summit today.

As Macron noted, the withdrawal of troops will take from 4 to 6 months. pic.twitter.com/OKV2r4SaUK — Middle East Update (@islamicworldupd) February 17, 2022

«Политические, оперативные и юридические условия больше не выполняются для эффективного продолжения их нынешнего военного участия в борьбе с терроризмом в Мали», — говорится в заявлении.

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон «полностью» отверг идею о том, что Пятая республика подвела свою бывшую колонию.

«Мы не можем продолжать военные действия вместе с властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем», — добавил французский президент.

#BREAKING ????: France and its allies in the #Barkhane and #Takuba anti-jihadist operations in #Mali ???????? have announced a "coordinated withdrawal" of their forces due to "multiple obstructions" by its ruling military junta.



The announcement was made by #EmmanuelMacron ⤵️ pic.twitter.com/Tf4DYT8wIx — FRANCE 24 English (@France24_en) February 17, 2022

Он сказал, что французские базы в Госси, Менаке и Гао в Мали будут закрыты в течение следующих четырех-шести месяцев. По словам Макрона, вывод будет осуществляться «организованно».

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a reçu en audience le jeudi 17 février 2022, les ambassadeurs des pays membre qui contribuent à l’opération #Takuba. Lisez tout l'article à ce lien : https://t.co/DUjKDkvIOM pic.twitter.com/Jgi35ondZV — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) February 17, 2022

Позже Мали предложила европейским государствам, участвующим в силах «Такуба», продолжить двустороннее сотрудничество. Министр иностранных дел Абдулай Диоп и глава минобороны полковник Садио Камара подняли эту тему в диалоге с европейскими послами на встрече в Бамако.

«Все партнеры, которые хотят работать с Мали в целях обеспечения безопасности страны, приветствуются», — сказал Диоп.

Боевые действия

Малийские вооруженные силы (FAMA) захватили тайник с оружием, принадлежащий JNIM в Писсе, недалеко от границы с Буркина-Фасо. На фотографиях можно увидеть 2 АК «Застава» М70Б1, винтовку Тип-56, АК-47 Тип 3, винтовки СКС, винтовки Мосина и охотничьи ружья/пистолеты 12G кустарного производства.

11 февраля малийская армия объявила о ликвидации полевого командира «Катибы Масина» Сагуада Аг Абаллы по прозвищу Сиди Агате. Произошло это в ходе антитеррористической операции в районе Мопти. Не известный широкой публике боевик был представлен как специалист по изготовлению и установке самодельных взрывных устройств.

Он действовал в районе Коро и его окрестностях, совершив несколько нападений, направленных против FAMA и гражданского населения — например, атаку на пост малийских вооруженных сил в Сокуре в округе Банкас. В результате были убиты 12 военнослужащих.

Вытесненные ранее боевики «Исламского государства в Большой Сахаре» вернулись в населенный пункт Тессит (провинция Гао) 13 февраля.

Retour en force aujourd'hui l'EIGS dans la commune de Tessit. Dès tués et des maisons brûlées partout. — Fahad Ag Almahmoud (@Idarfa) February 14, 2022

Источники сообщают об убийстве 9 гражданских.

13 février, commune de #Tessit, sites de #Bakal et de #Kaygouroutane : 9 civils tués ( 2 forgerons et 7 oudallans) probablement par l'#EIGS. Plusieurs troupeaux d'animaux ont été enlevés. — abdalah ag ⴰⴱⴷⴰⵍⴰ (@abdalatargui20) February 14, 2022

Telegram-канал «В стране туарегов» уточняет, что двое из погибших были «кузнецами» (инадан, социальная группа туарегов, которая традиционно занимается ремеслом), остальные — из племени удалан.

16 февраля в Twitter появились сообщения о том, что в деревне Кайгурутане убито 40 человек предположительно боевиками ISGS.

#Liptako-Gourma #Tessit : Le village de #Kaygouroutane est le théâtre d'un effroyable carnage. Une quarantaine de personnes, tous des hommes ont été tués. Tout porte à croire que des éléments de l'EIGS sont derrière ce massacre — Kanfari Sonni Anass Maiga (@SonniMaiga) February 16, 2022

В Мали с начала месяца проходят ожесточенные боестолкновения между «Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин» и «Исламским государством в Большой Сахаре». Боевые действия сосредоточены в так называемой зоне «трех границ» (Мали — Буркина-Фасо — Нигер), а точнее в провинции Гао вокруг города Тесси.

Первоначально благодаря многочисленным подкреплениям из центральной части Мали и Буркина-Фасо оперативную инициативу перехватили боевики JNIM, но с понедельника она перешла к отрядам ИГ, которые вернулись в район Тесси, контролировавшийся ими в течение нескольких месяцев.

Многочисленные источники в силовых ведомствах, а также жители этих районов и гражданские организации подтверждают, что жители нескольких деревень, таких как Таджалалт, Тинаги, Бакал и Кайгурутан, были вынуждены покинуть свои дома.

JNIM и ISGS прибегали к казням мирных жителей, обвиняя тех в сотрудничестве с конкурирующей группировкой. По меньшей мере таким образом погибли уже восемь человек, однако убитых может быть больше. Террористы с обеих сторон также предъявили жителям ультиматумы, требуя покинуть территорию в течение 24 или в некоторых случаях 72 часов, иначе они признавались бы комбатантами противника. В некоторых населенных пунктах были разрушены дома, школы, поликлиники и водонапорные башни. Есть также сообщения о грабежах.

Таким образом, более 160 семей, по подсчетам нескольких местных НПО, недавно отправились в поисках убежища в Ансонго, Гао или соседний Нигер, а те, кто не нашел средств для побега, опасаются за свою жизнь.

Управление информации и связей с общественностью Вооруженных Сил (DIRPA) организовало свою традиционную ежемесячную пресс-конференцию в четверг, 17 февраля, на которой представителям СМИ объявили о промежуточных успехах FAMA с 25 декабря 2021 года.

La Direction de l’Information et de Relations Publiques des Armées (#DIRPA) a organisé sa traditionnelle conférence de presse mensuelle, le jeudi 17 février 2022, dans sa salle de conférence. Lisez tout l'article sur ce lien : https://t.co/j8bAaitQ59 pic.twitter.com/S6k7icUbTj — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) February 17, 2022

В этот период малийские вооруженные силы обезвредили 208 террористов, арестовали 108 подозреваемых боевиков, изъяли 47 единиц оружия, 28 автомобилей, 94 мотоцикла, 718 мешков крупы и 452 головы крупного рогатого скота и овец.

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1 Организация запрещена на территории РФ.