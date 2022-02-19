Вашингтон, 19 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин добился от Запада гарантий того, что Украину не примут в ряды НАТО, заявил старший советник трех лидеров США Патрик Бьюкенен в статье для портала News Max.

Уточняется, что американская сторона не готова сражаться за Украину в случае гипотетического конфликта, а также обеспечивать защиту граждан США, которые, по каким-то причинам, находятся в украинских городах. Бьюкенен отметил, что Путин уже давно сформулировал свое главное требование к Вашингтону: Украина никогда не должна стать членом Североатлантического альянса. Он добавил, что США уже фактически удовлетворили это требование, пишет «ПолитРоссия».

Это означает, что российская сторона уже получила пусть и неофициальные, но все же гарантии того, что Украина не присоединится к НАТО. Таким образом старший советник трех президентов США расстроил Киев фразой о победе Путина в первом раунде конфликта на Украине.

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Помимо этого, Бьюкенен назвал еще одним принципиальным моментом для Москвы выполнение Киевом Минских соглашений, в первую очередь — признание особого статуса за Донецкой и Луганской народными республиками. Очевидно, по его словам, это также не выглядит невыполнимым. Он объяснил, если Путин уже получил гарантии того, что Украина не будет принята в НАТО, то это значит, что Киев уже лишился поддержки Запада по всем ключевым вопросам.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что регион принял 1692 человека, эвакуированных из ЛДНР. По его словам, эта информация известна по состоянию на утро 19 февраля.