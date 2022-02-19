Сборная России повторила рекорд по количеству медалей на зимних Играх

Пекин, 19 февраля. Национальная команда России на пекинских Играх-2022 повторила рекорд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. В активе сборной 29 наград разного достоинства.

Ранее в субботу в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за плохой погоды) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин — серебряную награду.

Большунов на ОИ-2022 в Пекине завоевал три золота, одно серебро и одну бронзу.

Сборная России на сочинской Олимпиаде — 2014 также завоевала 29 медалей — 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.

Олимпийские игры в Пекине завершатся в воскресенье, 20 февраля.