Глава британского МИД: отказ Украины от членства в НАТО не поможет разрядить обстановку

Лондон, 19 февраля. Решение Североатлантического альянса не принимать Украину в ряды организации не будет способствовать урегулированию ситуации. С таким мнением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Дипломат прокомментировала напряженную ситуацию вокруг Украины. Также недавно РФ предоставляла НАТО и США инициативы в сфере безопасности. Они предполагают, в том числе, нерасширение военного блока на восток. Однако Трасс уверена, что отказ Украины от членства в НАТО не поможет разрядить обстановку вокруг государства. Она дала интервью газете Welt am Sonntag.

«Я не думаю, что отказ Украине во вступлении в НАТО было бы решением», — заявила дипломат.

Ранее глава британского МИД сообщила, что Лондон согласовал с партнерами антироссийские санкции. Британия утвердила ограничительные меры вместе с представителями G7 и Евросоюзом.