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Стоимость российской интеллектуальной собственности достигла 6 трлн рублей

Экономика
Стоимость российской интеллектуальной собственности достигла 6 трлн рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Рост стоимости отечественной интеллектуальной собственности за последние годы составил 1,3 раза — ее суммарная оценка равняется 6 трлн рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

За три года инвестиции в отрасль удвоились и превышают 700 млрд рублей в год, добавил Решетников в ходе своего выступления на коллегии Роспатента.

«Интеллектуальная собственность стала мощным источником экономического роста, без развития этой отрасли выполнение национальной цели о 3% роста экономики в год невозможно», — сообщил министр

Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, которые позволят гражданам регистрировать товарные знаки — раньше такое право имели только юрлица, — а также поправки в налоговый кодекс, освобождающие фирмы от части налога на прибыль от интеллектуальной собственности, добавил Решетников.

Бывший замглавы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов стал руководителем ведомства. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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минэкономразвития роспатент инвестиции интеллектуальная собственность
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