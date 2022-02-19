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Эвакуируемые из ДНР и ЛНР граждане получат пособия на счета в российских банках

Экономика
Эвакуируемые из ДНР и ЛНР граждане получат пособия на счета в российских банках
ФБА «Экономика сегодня»

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева рассказала, как будут осуществляться выплаты денежных средств беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Пособия гражданам, которые вынужденно покидают сейчас Донбасс и прибывают в Россию, будут переводить на счета, открытые в российских банках, указывают в ростовском минтруде.

«Выплата, по информации управления федерального казначейства по Ростовской области, может быть только в безналичной форме. И в этой связи Юго-Западное отделение Сбербанка предлагает следующую схему: гражданин обращается в отделение Сбербанка для открытия лицевого счета. Причем ему будет оказано социальное сопровождение», — рассказывает Елисеева.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сегодня заявил врио главы МЧС России Александру Чуприяну, что субъект уже получил 5 млрд рублей из бюджета для того, чтобы помогать беженцам. Группа Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий прибыла в регион для организации приема и поддержки прибывающих с ДНР и ЛНР.

Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник 18 февраля сообщили, что начинают эвакуировать местное население, так как со стороны Украины участились обстрелы Донбасса.

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