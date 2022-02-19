Представители ВС Латвии и Литвы прибыли в Белоруссию для наблюдения за учениями с Россией

Минск, 19 февраля. Представители Вооруженных сил Литвы и Латвии прибыли в Белоруссию, где будут наблюдать за ходом совместных с Россией учений, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

Отмечается, что литовские и латвийские военные посетят 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где состоится розыгрыш боевых действий в рамках маневров.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск пригласили иностранных военных атташе на учения «Союзная решимость — 2022». По данным Минобороны РФ, соответствующие приглашения уже были переданы посольствам в белорусской столице.