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Представители ВС Латвии и Литвы прибыли в Белоруссию для наблюдения за учениями с Россией

Армия
Представители ВС Латвии и Литвы прибыли в Белоруссию для наблюдения за учениями с Россией
Федеральное агентство новостей

Минск, 19 февраля. Представители Вооруженных сил Литвы и Латвии прибыли в Белоруссию, где будут наблюдать за ходом совместных с Россией учений, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

Отмечается, что литовские и латвийские военные посетят 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где состоится розыгрыш боевых действий в рамках маневров.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск пригласили иностранных военных атташе на учения «Союзная решимость — 2022». По данным Минобороны РФ, соответствующие приглашения уже были переданы посольствам в белорусской столице.

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Латвия россия белоруссия учения литва
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