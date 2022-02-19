Российский лыжник Большунов стал трехкратным чемпионом ОИ-2022 в Пекине

Пекин, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянин Иван Якимушкин завоевал серебряную медаль пекинских Игр.

Напомним, ранее организаторы пекинской Олимпиады-2022 решили перенести мужской лыжный марафон из-за плохих погодных условий. Также дистанцию гонки свободным стилем сократили с 50 километров до 30.

Стоит отметить, что норвежец Йоханнес Клебо выбыл из борьбы за медали, досрочно закончив гонку.

Олимпиада 2022 года завершится 20 февраля.