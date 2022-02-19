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Российский лыжник Большунов стал трехкратным чемпионом ОИ-2022 в Пекине

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 11:26
Спорт
Российский лыжник Большунов стал трехкратным чемпионом ОИ-2022 в Пекине
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянин Иван Якимушкин завоевал серебряную медаль пекинских Игр.

Напомним, ранее организаторы пекинской Олимпиады-2022 решили перенести мужской лыжный марафон из-за плохих погодных условий. Также дистанцию гонки свободным стилем сократили с 50 километров до 30.

Стоит отметить, что норвежец Йоханнес Клебо выбыл из борьбы за медали, досрочно закончив гонку.

Олимпиада 2022 года завершится 20 февраля.

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олимпиада лыжные гонки масс-старт александр большунов ои-2022
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