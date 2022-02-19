НМ ЛНР: с начала 19 февраля зафиксировано восемь обстрелов со стороны ВСУ

Луганск, 19 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины несколько раз открыли огонь по территории Луганской Народной Республики с начала 19 февраля, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Согласно информации оборонного ведомства, за указанный период было зафиксировано восемь обстрелов со стороны украинской армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Отмечается, что в результате удара был ранен 83-летний мирный житель села Коминтерново, получивший по предварительным данным контузию.