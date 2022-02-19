Замглавы МЧС РФ Яцуценко: беженцев из Донбасса могут направить в семь регионов России

Москва, 19 февраля. Беженцев из Донбасса могут направить в семь российских регионов. Соответствующее заявление 19 февраля сделал заместитель главы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

По его словам, речь идет о Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Орловской, Брянской и Московской областях.

«Семь регионов России готовы принять беженцев», — отметил замглавы.

Яцуценко также подчеркнул, что Московская область может принять до 10 тыс. человек, а Краснодарский край — до 20 тыс.

Ранее сообщалось, что беженцы из Луганской Народной Республики продолжают прибывать на расположенный в Ростовской области пункт пропуска «Изварино-Донецк». Некоторые из них приезжают с домашними питомцами.