Жителям России рассказали, как можно сэкономить на налогах при сдаче квартиры

Москва, 19 февраля. Собственники квартир, сдающие их в аренду, должны платить налоги с полученных доходов. Член Ассоциации юристов России Коба Оржония советует арендодателям зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы сэкономить на налогах, сообщает «Российская газета».

Налоги следует платить обязательно. Если будет установлено, что владелец жилья уклоняется от этого, его ждет штраф 10 тысяч рублей и выплата недоимок.

«Сфера аренды недвижимого имущества постепенно переходит в основу извлечения прибыли на рынке недвижимости. Но усиливается и налоговый контроль. Способы контроля за арендодателями обширны. Чаще всего ФНС анализирует объявления в интернете для выявления арендодателей, не вставших на учет в налоговом органе как самозанятый», — подчеркнул Коба Оржония.

Регистрация в качестве самозанятого выгодна. Размер налога будет 4% при сдаче квартиры физлицу, и 6% — если ее арендует юрлицо или индивидуальный предприниматель. Если не регистрироваться в качестве самозанятого, то налог на доход от сдачи квартиры в аренду составит 13%.

В 2021 году стоимость аренды жилья в РФ выросла на 14%. Квартиры в РФ подорожали, многие решили отложить приобретение собственного жилья, поэтому спрос на аренду вырос, как и ее стоимость.