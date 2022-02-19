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Жителям России рассказали, как можно сэкономить на налогах при сдаче квартиры

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 11:06
Экономика
Жителям России рассказали, как можно сэкономить на налогах при сдаче квартиры
Невские Новости

Москва, 19 февраля. Собственники квартир, сдающие их в аренду, должны платить налоги с полученных доходов. Член Ассоциации юристов России Коба Оржония советует арендодателям зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы сэкономить на налогах, сообщает «Российская газета».

Налоги следует платить обязательно. Если будет установлено, что владелец жилья уклоняется от этого, его ждет штраф 10 тысяч рублей и выплата недоимок.

«Сфера аренды недвижимого имущества постепенно переходит в основу извлечения прибыли на рынке недвижимости. Но усиливается и налоговый контроль. Способы контроля за арендодателями обширны. Чаще всего ФНС анализирует объявления в интернете для выявления арендодателей, не вставших на учет в налоговом органе как самозанятый», — подчеркнул Коба Оржония.

Регистрация в качестве самозанятого выгодна. Размер налога будет 4% при сдаче квартиры физлицу, и 6% — если ее арендует юрлицо или индивидуальный предприниматель. Если не регистрироваться в качестве самозанятого, то налог на доход от сдачи квартиры в аренду составит 13%.

В 2021 году стоимость аренды жилья в РФ выросла на 14%. Квартиры в РФ подорожали, многие решили отложить приобретение собственного жилья, поэтому спрос на аренду вырос, как и ее стоимость.

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россия самозанятые аренда жилья
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