Йоханнес Клебо не смог закончить гонку на пекинских Играх-2022

Пекин, 19 февраля. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог закончить гонку и снялся с общего старта на Олимпиаде в Пекине, двукратный чемпион ОИ-2022 не прошел отметку в 20,1 км.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что представитель Норвегии Йоханнес Клебо отказывался бежать в масс-старте на 50 километров на пекинских Играх-2022 до сокращения дистанции. Специалист выразила мнение, что организаторы зимней Олимпиады должны были перенести лыжную гонку на воскресное утро.

«Наше мнение: надо было перенести на завтра, на раннее утро. Клебо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, гонка свободным стилем стартовала на час позже по причине неблагоприятных погодных условий. Кроме того, дистанция была сокращена с 50 до 30 км.

Напомним, на текущей Олимпиаде Клебо завоевал два золота, одно серебро и одну бронзу.