Конная полиция Израиля разогнала протест палестинцев в Восточном Иерусалиме

Иерусалим, 19 февраля. Израильские силы безопасности разогнали палестинский протест в районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима при помощи конной полиции. Перед этим собравшиеся арабы расстелили ковры на асфальте и принялись молиться, не слушая указаний правоохранителей о расчистке улиц.

В акции приняли участие сотни палестинцев, несмотря на то, что накануне полиция перекрыла подъезды к Шейх Джаррах и мечети Аль-Акса на Храмовой горе, тем самым помешав им совершить пятничную молитву.

Израильские власти руководствовались тем фактом, что в упомянутом районе вновь возникло обострение из-за конфликта, связанного с выселением арабских семей из ряда жилых зданий. Полиция имеет основания полагать, что прибывшие из Западного Берега арабы могли бы влиться в протесты, как это произошло в мае 2021 года.

AFP: #Israeli_police on horseback scattered protesters Friday in the flashpoint east #Jerusalem neighbourhood of #Sheikh_Jarrah, where demonstrators poured in to support #Palestinians facing eviction by #Jewish_settlers. pic.twitter.com/4wC9vfMjBi — Usama Farag (@VOAFarag) February 18, 2022

В тот раз правоохранители допустили складирование в мечети петард, камней и бутылок, которые были использованы против них по окончании молитвы. В итоге было принято решение о штурме мечети, что стало исключительным событием: без особого распоряжения полиции запрещено вступать на территорию религиозного сооружения.

Палестинцы, намеревавшиеся посетить мечеть в эту пятницу и купившие автобусные билеты, накануне получили электронные письма от израильской спецслужбы ШАБАК, в которых им настоятельно рекомендовалось отказаться от поездки. Сообщения аналогичного содержания направили также водителям и владельцам автобусов.

NOW in #SheikhJarrah: despite the Shin Bet and the police, hundreds protesting against the displacement of Palestinian families.

The Salem family could face displacement in 11 days. Hundreds of other families face similar threats.

Raise your voice to #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/CsHbXqhqdp — Free Jerusalem (@FreeJerusalem1) February 18, 2022

Ситуация усугублялась тем, что утром 18 февраля депутат Кнессета и лидер крайне правой партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир демонстративно посетил свой офис, организованный в палатке у дома выселяемой палестинской семьи Салем в Шейх Джаррах. Он провоцировал присутствовавших арабов, из-за чего те уже днем оказались сильно раздражены.

This is what life is like in Sheikh Jarrah for Palestinians under far-right Israeli lawmaker Itamar Ben-Gvir pic.twitter.com/1RkUatMaLQ — NowThis (@nowthisnews) February 17, 2022

В тот же день дом семьи Салем посетили представители ООН и палестинского гражданского общества.

«Сама семья Салем и их соседи подверглись нападениям с использованием перцовых баллончиков и камней, что привело к травмам и материальному ущербу», — говорится в заявлении, опубликованном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В УКГВ добавили, что упомянутая семья является лишь одной из 218 в Восточном Иерусалиме, «которые в настоящее время сталкиваются с угрозой принудительного выселения со стороны израильских властей». В основном это касается районов Шейх Джаррах и Сильван.

«Организация Объединенных Наций неоднократно призывала прекратить насильственные выселения и снос зданий на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим: в соответствии с международным гуманитарным правом насильственное перемещение лиц, находящихся под защитой, оккупирующей державой запрещено независимо от их мотивов», — дополнительно сказано в сообщении.

Текущее обострение вытекает из решения окружного суда Иерусалима об удовлетворении исковых требований израильтян, предъявивших права на ряд зданий в Восточном Иерусалиме. Они ссылались на тот факт, что упомянутые жилища принадлежали их предкам до 1948 года и были потеряны в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 гг. Палестинцы же отталкивались от того, что приобрели данные дома у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы.

Right now in Sheikh Jarrah, Jerusalem, Israeli occupation forces assault the local residents. The Salim family, who have been the subject of abuses by settlers and settler officials, are facing imminent expulsion in March. #SaveSheikhJarrah #EthnicCleansing pic.twitter.com/VZTERi2Eoj — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) February 14, 2022

В мае 2021 года, как уже упоминалось ранее, в данном районе произошли столкновения палестинцев с полицией, что было использовано радикальным движением ХАМАС для военной эскалации. С 10 по 21 мая группировка нанесла удары по территории Израиля, за которыми последовал аналогичный ответ со стороны еврейского государства.

В результате на территории палестинского анклава оказались уничтожены или повреждены 16,8 тыс. зданий, погибли 248 человек (в т.ч. более 60 детей) и получили ранения еще 1 900 палестинцев. Со стороны Израиля 12 мирных жителей убиты и 350 ранены.