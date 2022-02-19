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Конная полиция Израиля разогнала протест палестинцев в Восточном Иерусалиме

Весь мир
Конная полиция Израиля разогнала протест палестинцев в Восточном Иерусалиме
Global Look Press  /  Omer Messinger/ZUMAPRESS.com

 

Иерусалим, 19 февраля. Израильские силы безопасности разогнали палестинский протест в районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима при помощи конной полиции. Перед этим собравшиеся арабы расстелили ковры на асфальте и принялись молиться, не слушая указаний правоохранителей о расчистке улиц.

В акции приняли участие сотни палестинцев, несмотря на то, что накануне полиция перекрыла подъезды к Шейх Джаррах и мечети Аль-Акса на Храмовой горе, тем самым помешав им совершить пятничную молитву.

Израильские власти руководствовались тем фактом, что в упомянутом районе вновь возникло обострение из-за конфликта, связанного с выселением арабских семей из ряда жилых зданий. Полиция имеет основания полагать, что прибывшие из Западного Берега арабы могли бы влиться в протесты, как это произошло в мае 2021 года.

В тот раз правоохранители допустили складирование в мечети петард, камней и бутылок, которые были использованы против них по окончании молитвы. В итоге было принято решение о штурме мечети, что стало исключительным событием: без особого распоряжения полиции запрещено вступать на территорию религиозного сооружения.

Палестинцы, намеревавшиеся посетить мечеть в эту пятницу и купившие автобусные билеты, накануне получили электронные письма от израильской спецслужбы ШАБАК, в которых им настоятельно рекомендовалось отказаться от поездки. Сообщения аналогичного содержания направили также водителям и владельцам автобусов.

Ситуация усугублялась тем, что утром 18 февраля депутат Кнессета и лидер крайне правой партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир демонстративно посетил свой офис, организованный в палатке у дома выселяемой палестинской семьи Салем в Шейх Джаррах. Он провоцировал присутствовавших арабов, из-за чего те уже днем оказались сильно раздражены.

В тот же день дом семьи Салем посетили представители ООН и палестинского гражданского общества.

«Сама семья Салем и их соседи подверглись нападениям с использованием перцовых баллончиков и камней, что привело к травмам и материальному ущербу», — говорится в заявлении, опубликованном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В УКГВ добавили, что упомянутая семья является лишь одной из 218 в Восточном Иерусалиме, «которые в настоящее время сталкиваются с угрозой принудительного выселения со стороны израильских властей». В основном это касается районов Шейх Джаррах и Сильван.

«Организация Объединенных Наций неоднократно призывала прекратить насильственные выселения и снос зданий на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим: в соответствии с международным гуманитарным правом насильственное перемещение лиц, находящихся под защитой, оккупирующей державой запрещено независимо от их мотивов», — дополнительно сказано в сообщении.

Текущее обострение вытекает из решения окружного суда Иерусалима об удовлетворении исковых требований израильтян, предъявивших права на ряд зданий в Восточном Иерусалиме. Они ссылались на тот факт, что упомянутые жилища принадлежали их предкам до 1948 года и были потеряны в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 гг. Палестинцы же отталкивались от того, что приобрели данные дома у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы.

В мае 2021 года, как уже упоминалось ранее, в данном районе произошли столкновения палестинцев с полицией, что было использовано радикальным движением ХАМАС для военной эскалации. С 10 по 21 мая группировка нанесла  удары по территории Израиля, за которыми последовал аналогичный ответ со стороны еврейского государства.

В результате на территории палестинского анклава оказались уничтожены или повреждены 16,8 тыс. зданий, погибли 248 человек (в т.ч. более 60 детей) и получили ранения еще 1 900 палестинцев. Со стороны Израиля 12 мирных жителей убиты и 350 ранены.

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Все новости / Весь мир / Конная полиция Израиля разогнала протест палестинцев в Восточном Иерусалиме
израиль палестина иерусалим шейх джаррах
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