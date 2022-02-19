Пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) сообщили об особом распоряжении о въезде в страну.

Стало известно, что все пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в Россию. Об этом сообщил представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области.

«Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 мск 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме», — сказал он на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Беженцы из Луганской Народной Республики продолжают прибывать на расположенный в области пункт пропуска «Изварино-Донецк». Ночью они приезжают на собственных автомобилях, такси или просят подвезти знакомых. Среди прибывающих на КПП много детей, некоторые приезжают с домашними питомцами.