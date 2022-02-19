На территории Ростовской области разорвался снаряд в одном километре от госграницы

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Разрыв снаряда произошел на территории Тарасовского района Ростовской области в одном километре от государственной границы с Украиной.

Взрыв произошел в 4:00 примерно в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской. Как передает источник ТАСС, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что мирный житель ДНР пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Согласно информации Народной милиции республики, в результате удара был ранен 83-летний мирный житель населенного пункта Коминтерново.