Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 11:09
11:08
Происшествия
Одну из сцен театра оперы и балета в Астрахани охватил пожар
11:07
Политика
Замглавы МЧС РФ Яцуценко: беженцев из Донбасса могут направить в семь регионов России
11:07
Происшествия
В Казахстане расследуют дело против экс-директора нефтеперерабатывающего завода
11:06
Экономика
Жителям России рассказали, как можно сэкономить на налогах при сдаче квартиры
11:05
Спорт
Йоханнес Клебо не смог закончить гонку на пекинских Играх-2022
10:58
Общество
Пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну
10:57
Происшествия
Врача с автоматом заметили в больнице им. Семашко в Пушкине
10:57
Общество
«Кусачее» ЖКХ и другие проблемы: почему петербургские пенсионеры приходят за помощью в «Добродомик»
10:56
Общество
Более 40 человек спасли из горящей многоэтажки в Усолье-Сибирском
10:55
Армия
На территории Ростовской области разорвался снаряд в одном километре от госграницы
Все новости

На территории Ростовской области разорвался снаряд в одном километре от госграницы

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 11:04
Армия
На территории Ростовской области разорвался снаряд в одном километре от госграницы
Global Look Press  /  Sherbien Dacalanio/ZUMAPRESS.com

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Разрыв снаряда произошел на территории Тарасовского района Ростовской области в одном километре от государственной границы с Украиной.

Взрыв произошел в 4:00 примерно в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской. Как передает источник ТАСС, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что мирный житель ДНР пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Согласно информации Народной милиции республики, в результате удара был ранен 83-летний мирный житель населенного пункта Коминтерново.

Вернуться назад
Все новости / Армия / На территории Ростовской области разорвался снаряд в одном километре от госграницы
снаряд ростовская область разрыв
Комментировать