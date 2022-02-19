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Восстановление российской экономики связали с ростом доходов населения

Экономика
Восстановление российской экономики связали с ростом доходов населения
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Минэкономразвития установило главный фактор восстановления экономики, пишет ТАСС.

Представитель Министерства экономического развития РФ прокомментировала данные Федеральной службы государственной статистики относительно повышения валового внутреннего продукта. Как указывают в ведомстве, рост ВВП показал лучшие результаты в сравнении с прогнозами (4,7%).

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова отмечает, что основным драйвером реабилитации экономики стало повышение доходов граждан и поднявшийся на этом фоне потребительский спрос.

«Реальные денежные доходы населения выросли на 3,4%, не только полностью компенсировав спад 2020 года, но и превысив уровень 2019 года. Восстановлению доходов способствовала позитивная динамика рынка труда, рост предпринимательских доходов, а также меры государственной социальной политики, в том числе принятые в прошлом году дополнительные решения», — указывают в МЭР.

Некоторые косвенные признаки, включая увеличение объемов строительства, производства машиностроительных товаров, а также строительных материалов говорят об ускорении инвестиционного спроса в IV квартале, добавляет Крючкова.

На возросшую прибыль в основном повлияли отрасли, ориентированные на экспорт, уточняют в Минэке. Тем не менее, в ведомстве говорят и о повышении прибыли в сегментах, которые ориентированы на российский рынок.

Глава государства Владимир Путин ранее призвал к тому, чтобы рост реальных доходов граждан составил не меньше, чем 2,5%. При этом увеличение доходной статьи должно основываться на общем экономическом росте России, заявил президент во время совещания с ЦБ и кабмином.

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