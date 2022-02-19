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Зеленский вернется в Киев сразу после Мюнхенской конференции по безопасности

Политика
Зеленский вернется в Киев сразу после Мюнхенской конференции по безопасности
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 19 февраля. Глава украинского государства Владимир Зеленский планирует вернуться в Киев после участия в Мюнхенской конференции 19 февраля. Об этом рассказали в Офисе президента Украины.

По данным офиса, украинский лидер во время визита в Мюнхен проведет встречу с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцем, вице-президентом США Камалой Харрис. Зеленский намерен договориться о военной поддержке во время этих переговоров, отметили в пресс-службе.

По словам американского президента Джо Байдена, решение Зеленского лететь в Мюнхен нельзя назвать мудрым. Однако это его выбор, подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее сообщалось, что руководство Соединенных Штатов Америки выразило обеспокоенность планами президента Украины уехать из страны, чтобы посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.

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