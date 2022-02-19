Аналитики «Эквифакс» зафиксировали рост полной стоимости кредиток в России

Москва, 19 февраля. Полная стоимость кредитных карт в РФ за январь текущего года возросла до 28,4%. Об этом сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно данным, полная стоимость кредиток в прошлом месяце увеличилась на 0,8 процентного пункта — до 28,4%. Причем с августа этот показатель колебался в пределах 27,3-27,8%.

«Текущие значения ПСК это локальный максимум, более высокие значения отмечались ранее в 2015-2016 годах», — отметил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Одновременно произошло падение среднего лимита кредитных карт — на 3,3% относительно уровня декабря, до 79,8 тысячи рублей. При этом в годовом выражении средний лимит поднялся на 16%.

Банки по итогам января выдали россиянам 1,37 млн кредитных карт. Это на 60% больше, чем годом ранее, заявили специалисты сервиса «Кредистория».