«Этот день в истории». Что произошло 19 февраля, праздники, факты, люди

Самые интересные события и праздники собраны в цикле передач «Этот день в истории».

Без этой программы модели на обложках журналов не были бы такими идеальными, а у тысяч людей — пропали бы комплексы. Графический редактор Photoshop уже стал именем нарицательным, а споры по поводу его использования не утихают до сих пор. Сегодня программа празднует день рождения.

Люди, которые посвятили свою жизнь изучению птиц, называются орнитологами. 19 февраля они отмечают свой профессиональный праздник. На данный момент известно почти 11 тысяч видов пернатых. Но только за последние 100 лет на планете бесследно исчезло около 130 разновидностей птиц.

Его голос покорил весь мир, а подражатели никак не могут приблизиться к уровню мастерства. Он стал народным артистом Китая, но и в России его талантом восхищаются миллионы. Все это об имениннике Витасе.

О том, кто еще отмечает сегодня день рождения, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».