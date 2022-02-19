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Песков анонсировал переговоры Путина и Макрона 20 февраля

Политика
Песков анонсировал переговоры Путина и Макрона 20 февраля
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 19 февраля. Глава российского государства Владимир Путин проведет телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, разговор с Макроном есть в графике Путина. Представитель Кремля отметил, что российский и французский лидеры поговорят 20 февраля.

Известно, что 7 февраля в российской столице прошли переговоры Макрона с Путиным. По мнению президента Франции, главная цель его поездки была достигнута.

Ранее Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча лидеров проходила в Кремле и длилась 2,5 часа.

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