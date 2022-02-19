Концерн Hyundai презентовал в России минивэн Staria

Москва, 19 февраля. Организация «Хендэ Мотор СНГ» представила в РФ минивэн под названием Staria. Машина сменила прошлое поколение модели H-1.

Минивэн Hyundai Staria будет предлагаться российским автолюбителям в трех ключевых модификациях. Есть возможность выбрать между восьмиместным исполнением (от 2,999 млн рублей до 3,749 млн рублей), семиместной вариацией Premium (4,049 млн — 4,169 млн рублей), а также коммерческим грузовым фургоном (от 2,149 до 2,449 млн рублей).

Южнокорейское транспортное средство оборудуется силовым агрегатом объемом 2,2 литра, который работает на дизеле. Мощность мотора составляет 177 л.с. Кроме того, доступен также бензиновый двигатель Smartstream G3.5 на 249 л.с. Пассажирские версии получат АКПП на восемь передач, а грузовой Staria Van функционирует на шестиступенчатой «механике».

Автомобиль может похвастаться обтекаемым дизайном, который выделяется изогнутым силуэтом и минималистичными чертами кузова. Некоторые автоэксперты называют машину бизнес-шаттлом.

Автопроизводитель ранее принял решение о повышении стоимости пяти моделей, которые представлены на отечественном автомобильном рынке. Наиболее доступный седан марки Solaris в комплектации Elegance подорожал на 55 тыс. рублей.